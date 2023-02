Geduld is de sleutel voor Evenepoel: “Wachten op de laatste kilometers”

Voor de klassementsrenners staat er vandaag een belangrijke etappe op het programma in de UAE Tour. De derde rit finisht namelijk op de flanken van Jebel Jais. De meeste ogen zijn gericht op Remco Evenepoel. “Het wordt een test wat ik kan op een lange, stabiele klim”, blikt de wereldkampioen met Het Laatste Nieuws vooruit.

Soudal-Quick-Step, de ploeg van Evenepoel, is uitstekend begonnen aan de UAE Tour. Wat heet: de Belgische formatie is voorlopig nog onverslaanbaar in de Verenigde Arabische Emiraten. “Het is een uitstekende start van deze geweldige race”, vat Evenepoel het samen. “We kunnen ons geen beter begin wensen.”

De Belg kan vandaag zelf voor de ritzege gaan, in een rit die eindigt op Jebel Jais. “Ik kijk uit naar de slotklim. Vier jaar geleden viel ik de dag ervoor en kon ik hem niet beklimmen. Het wordt een test wat ik kan op zo’n lange, stabiele klim. In Argentinië (Vuelta a San Juan, red.) was ik niet geduldig genoeg. Nu zal ik dat wel moeten zijn en wachten op de laatste kilometers. Het wordt een brutale, lange inspanning.”

In het algemeen klassement staat Evenepoel tweede, in dezelfde tijd als leider Luke Plapp.