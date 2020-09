Gebroken ribben en klaplong voor Anthony Perez dinsdag 1 september 2020 om 16:09

Anthony Perez hoopt over zes weken weer te kunnen fietsen. De Fransman kwam gisteren ten val tijdens de derde etappe van de Tour de France. De renner van Cofidis crashte in een afdaling en blijkt nu last te hebben van twee gebroken ribben en een klaplong.

Perez werd na zijn valpartij naar het ziekenhuis van Digne-les-Bains afgevoerd. Daar werden de blessures van de ongelukkige Fransman verder onderzocht, maar zijn ploeg Cofidis vreesde toen al voor een gebroken rib en een klaplong. “Ik heb ook overal last van schaafwonden”, zo laat de 29-jarige renner één dag na zijn valpartij weten aan L’Équipe.

“Het ging allemaal zo snel”

“Ik voel me nu wel beter dan gisteren, maar dat komt ook omdat ik nu lig en niet beweeg. Dan voel je de pijn ook minder”, aldus Perez, die zijn valpartij probeert te reconstrueren. “Het ging allemaal zo snel, ik had niet eens de tijd om bang te zijn. Ik wist meteen dat het ernstig was, aangezien ik niet kon ademen.”

“Ik reed in de afdaling achter de auto van Roberto Damiani (een van de ploegleiders bij Cofidis, red.), die me probeerde terug te brengen na mijn lekke band. Er stonden meerdere auto’s stil vanwege een ongeluk op de weg, maar dat konden we niet zien vanwege een rechterbocht. We konden geen kant meer op.”

“De ploegleiderswagen heeft mijn val een beetje gebroken”

Perez botste uiteindelijk vol op zijn ploegleiderswagen en tegen een rotswand. “Maar de ploegleiderswagen heeft eigenlijk een beetje mijn val gebroken, anders was ik wellicht veel harder tegen de grond gegaan en in het ravijn beland.” Perez probeerde nog even verder te rijden, maar zag al snel het heilloze van zijn missie in.

De ongelukkige Fransman, die eerder in de etappe nog de virtuele leiding in het bergklassement wist over te nemen, zal nu een tijdje moeten revalideren. Toch hoopt Perez al relatief snel weer op de fiets te kruipen. “Het is zinloos om nu nog terug te blikken. Ik hoop over zes weken weer te kunnen fietsen.”