Gazprom-RusVelo uit Ruta del Sol na positieve coronatests

Gazprom-RusVelo verschijnt vandaag niet meer aan de start van de derde etappe van de Ruta del Sol. Enkele leden van het Russische ProTeam zijn positief getest op het coronavirus, waardoor de ploeg besloot zich terug te trekken uit de Spaanse etappekoers.

Gazprom-RusVelo was vanwege de coronasituatie al met minder renners aan de vijfdaagse ronde door Andalusië begonnen. Na twee dagen had de ploeg nog vier man in koers. Sergei Chernetski stond er van dit kwartet het best voor. De 31-jarige Rus stond 29e op 32 seconden van leider Alessandro Covi. Ook zijn landgenoot Nikolay Cherkasov, de Spanjaard José Manuel Díaz en de Italiaan Alessandro Fedeli waren nog in koers.

Vandaag maakte de ploeg bekend dat het viertal niet meer aan het vertrek staat voor de derde rit naar Otura. “Helaas moeten we ons terugtrekken uit de Vuelta a Andalucia vanwege de positieve coronatests van enkele teamleden.”