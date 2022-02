Gazprom-RusVelo mogelijk niet welkom in Tour of Norway

Gazprom-RusVelo was als een van de eerste ploegen aangekondigd voor de komende Tour of Norway, maar de deelname van het Russische ProTeam staat op de helling. Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne is het team mogelijk niet welkom in de zesdaagse ronde.

Gazprom-RusVelo staat voor het eerst sinds 2018 op de deelnemerslijst voor de Tour of Norway. Dat de Noor Eirik Lunder voor de ploeg rijdt was een van de redenen om het Russische ProTeam uit te nodigen, laat wedstrijddirecteur Roy Hegreberg weten in gesprek met Landevei. De neoprof koerste de afgelopen seizoenen voor Team Coop en is nauw verbonden aan de wielercommunity in Rogaland, waar de laatste twee etappes van de ronde doorheen trekken.

Echter is de ploeg mogelijk niet langer welkom. Sponsor Gazprom is namelijk een aardgasbedrijf waarin de Russische overheid een meerderheidsbelang heeft en dat heeft de organisatie van de Tour of Norway, in het licht van de gebeurtenissen van de voorbije dagen in Oekraïne, in een lastig pakket gebracht. “Dat was niet meegerekend toen we de ploeg uitnodigden”, zegt Hegreberg op de wielerwebsite.

“We zijn bereid om bij te dragen wat we kunnen. Als er iets is waar we de aandacht voor kunnen vragen, doen we dat”, vertelt de koersdirecteur. Op de vraag of er sprake is van het intrekken van de uitnodiging voor de ploeg, antwoordt hij instemmend. “Ja, dat klopt.”

Moeilijk

Vooralsnog heeft de Tour of Norway nog geen definitieve streep door de deelname van Gazprom-RusVelo gezet. De organisatie is namelijk gebonden aan contracten en de reglementen. “Het is onduidelijk of de ploeg eigendom is van de Russische staat of het een rijke Rus is die het bezit, of dat het slechts een sponsor is – het maakt het moeilijk. We moeten uitzoeken wat de situatie is en welke opties we hebben. We hebben nog ongeveer negentig dagen tot het evenement.”

De Tour of Norway (2.Pro) staat op de kalender voor 24-29 mei.