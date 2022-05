Gaviria weer tweede in massasprint Giro: “Dainese was gewoon sneller”

Fernando Gaviria was al eens derde en tweede in een massasprint deze Giro d’Italia, en daar kwam woensdag nog een tweede plaats bij. In extremis werd de Colombiaan van UAE Emirates voorbijgesneld door Alberto Dainese van Team DSM. “Hij was gewoon sneller”, is Gaviria eerlijk.

“Een tweede plaats is niet het resultaat dat we wilden, maar we moeten het accepteren”, gaat de sprinter verder op de ploegsite. “De benen zijn goed, maar vandaag was Dainese gewoon sneller. We hadden rugwind tijdens de sprint, dus we gingen iets eerder aan dan normaal. Maar hij heeft terecht gewonnen, dus de complimenten.”

Heel veel sprintkansen zijn er deze Giro niet meer. Op papier zijn er nog twee etappes geschikt voor de rappe mannen. Gaviria, die in het verleden al vijf Giro-ritten wist te winnen, geeft daarom de hoop nog niet op: “De vorm is hoe ik dat wil, dus ik hoop heel erg dat ik een ritzege kan boeken deze Giro.”