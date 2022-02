Gaviria verlaat Tour of Oman met twee sprintzeges: “Ik ben heel erg blij”

Drie sprintkansen, twee ritzeges: Fernando Gaviria kende een zeer succesvolle Tour of Oman. De rappe Colombiaan van UAE Emirates was dinsdag de snelste in de slotetappe naar Matrah Corniche. “Ik ben heel erg blij na een goede week”, was zijn reactie na afloop in het flashinterview.

Gaviria (27) rekende in de relatief vlakke slotrit van de Tour of Oman vakkundig af met Kaden Groves en Amaury Capiot en verlaat de ronde met twee sprintzeges op zak. Eerder was hij ook al de snelste in de openingsrit naar Muscat, voor Mark Cavendish. UAE Emirates, de ploeg van Gaviria, besloot in de afsluitende etappe van de ronde al vrij vroeg de koers in handen te nemen.

“We hebben er vandaag heel wat energie in gestopt voor de ritzege. We besloten de koers vanaf het begin te controleren. Vervolgens werd ik in de finale netjes van voren gehouden, waardoor ik met goede benen kon beginnen aan de eindsprint”, blikt Gaviria terug op de finale.

De Colombiaan heeft genoten van zijn verblijf in het sultanaat Oman, zo gaf hij nog mee in het interview na afloop. “Dit is een mooie race en het is leuk om nieuwe culturen en landen te ontdekken. Daarom hou ik van de wielersport. Het geeft me de mogelijkheid om in toffe landen te koersen.” De volgende wedstrijd van Gaviria is de UAE Tour (20-26 februari) in de Verenigde Arabische Emiraten.