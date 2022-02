Gaviria loopt gecompliceerde sleutelbeenbreuk op in Omloop Het Nieuwsblad

Het voorjaar van Fernando Gaviria valt na de eerste de beste koers al zo goed als in het water. De 27-jarige Colombiaan van UAE Emirates kwam tijdens Omloop Het Nieuwsblad ten val en daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Tot en met Parijs-Roubaix zou hij vrijwel alle Vlaamse klassiekers rijden, maar dat zal er nu niet in zitten.

Zijn ploeg laat weten dat in het ziekenhuis een gecompliceerde breuk is vastgesteld. Gaviria zal daarom onder het mes moeten. Hoe lang hij na de operatie is uitgeschakeld, is op dit moment niet duidelijk. De pechduivel zit zo bij de spurter achterop. Hij won alleszins twee ritten en het puntenklassement in de Tour of Oman, maar daarna testte hij voor de derde keer (!) positief op het coronavirus. De Colombiaan heeft een aflopend contract bij UAE Emirates.