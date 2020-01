Gaviria boekt traditionele zege in Argentinië: “Kan niet ontkennen dat ik in vorm ben” dinsdag 28 januari 2020 om 08:38

Sinds 2015 weet Fernando Gaviria elk jaar minstens een etappeoverwinning mee te pakken in Argentinië. In de tweede etappe van de Ronde van San Juan was hij overtuigend de snelste en zette hij zijn indrukwekkende reeks door. In Pocito verwees hij Nicolas Naranjo en Marco Benfatto naar de plaatsen twee en drie.

In 2019 boekte de Colombiaan weliswaar zes overwinningen, maar een topseizoen kunnen we het door lang blessureleed allerminst noemen. Begin januari zei hij reeds dat hij zich fit voelde, en met de zege zette hij zijn woorden kracht bij. “Dit voelt heel goed”, zegt hij in een reactie op de site van UAE Emirates.

“Het is de eerste race van het seizoen en het was weer mijn eerste race samen met Maximilian Richeze. Hij was nu betrokken bij een val in de slotfase, dus hij kon me niet helpen, maar Brandon McNulty en Tom Bohli hebben me goed geholpen. Deze overwinning motiveert ons zeer en ik zal morgen genieten van het dragen van de leiderstrui.”

Bij Het Laatste Nieuws gaat hij nog wat dieper in op zijn zege. “Ik kan niet ontkennen dat ik in vorm ben. Op 10 december ben ik beginnen trainen op stage met de ploeg, ik houd me aan mijn dieet en doe alle trainingen zoals het moet. Ik hoop deze vorm lang aan te houden, ik ben op goeie weg voor de klassiekers.”