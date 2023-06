Gaudu wil zich meten met Vingegaard in Dauphiné: “In Parijs-Nice was ik beter”

David Gaudu is klaar voor de Dauphiné, meent hij zelf. De Fransman is teruggekomen van een hoogtestage en wil in de Franse wedstrijd de laatste handjes leggen aan zijn voorbereiding op de Tour. “Het zal interessant worden om te zien hoe ik ervoor sta ten opzichte van Vingegaard.”

“Ik was beter dan hem in Parijs-Nice, maar hij was dan weer beter in het Baskenland. Het gaat lastig worden om op het podium te komen, want Landa, Yates en Mas doen ook allemaal mee.”

Toch gaat de Fransman het proberen. “Het doel is het algemeen klassement. Mijn perfecte week zou zijn om een rit te pakken en op het podium te eindigen. Al moet ik zeggen: alleen al het podium zou ook al fantastisch zijn.”

De Dauphiné trapt vanmiddag af met een heuvelachtige rit naar Chambon-sur-Lac.