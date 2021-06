García volgt zichzelf op in Spanje, Muzic klopt uittredend kampioen Cordon-Ragot in Frankrijk

Mavi García heeft zichzelf opgevolgd op het Spaans kampioenschap bij de vrouwen. De 37-jarige renster van Alé BTC Ljubljana ontdeed zich in het Valenciaanse La Nucía van Ane Santesteban. Op meer dan drie minuten van de winnares greep Sara Martin het brons.

Voor García is het sowieso al een goede week. Enkele dagen geleden won ze namelijk ook al het nationaal kampioenschap tijdrijden van haar land. Die dubbel wist ze ook vorig jaar al te realiseren.

Op het palmares van de Spaanse staan verder ook nog een nationale titel op de weg in 2016 en in de tijdrit in 2018. Verder kwam ze vorig jaar ook nog tot twee overwinningen in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche.

Nationaal kampioenschap op de weg Spanje

Vrouwen

Mavi García

Ane Santesteban

Sara Martin

Muzic klopt uittredend kampioen Cordon-Ragot in Frankrijk

Evita Muzic greep zaterdag in Épinal de Franse titel op de weg. De 22-jarige renster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope bleek na een spannende slotfase over snellere benen te beschikken dan Audrey Cordon-Ragot en Gladys Verhulst.

Voor Muzic was het haar eerste deelname aan het Frans kampioenschap bij de profs. Vorig jaar eindigde ze nog als vijftiende in de U23-categorie. Dat jaar won ze ook al de slotrit in de Giro Rosa.

Nationaal kampioenschap op de weg Frankrijk

Vrouwen

Evita Muzic

Audrey Cordon-Ragot

Gladys Verhulst