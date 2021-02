García leidt Movistar in Omloop, debuut Van Vleuten bij vrouwenploeg

Movistar rekent komend weekend in de Omloop Het Nieuwsblad op de nieuwe kopman Iván Garcia. De Spanjaard kwam afgelopen winter over van Bahrain Victorious en moet de Spaanse WorldTour-ploeg succes bezorgen in de kasseiklassiekers.

García krijgt in de opener van het Belgische wielerseizoen onder meer steun van ervaren rot Imanol Erviti en de Belgische Zwitser Johan Jacobs. De selectie wordt gecompleteerd door Juri Hollmann, Sebastián Mora, Mathias Norsgaard en Gonzalo Serrano.

Selectie Movistar voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Imanol Erviti

Iván Garcia

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Sebastián Mora

Mathias Norsgaard

Gonzalo Serrano

Bij de vrouwen zijn alle ogen gericht op Annemiek van Vleuten, die in de Omloop Het Nieuwsblad debuteert voor de vrouwenploeg van Movistar. De Europese kampioene verdedigt gelijk haar overwinning van vorig jaar, toen ze solo over de streep kwam in Ninove. De vrouwen rijden 126 kilometer met in de laatste twintig kilometer de Kapelmuur en de Bosberg.

Selectie Movistar Women voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Aude Biannic

Jelena Eric

Barbara Guarischi

Emma Norsgaard

Leah Thomas

Annemiek van Vleuten