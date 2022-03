Oppermachtige Ganna de snelste in tijdrit Tirreno-Adriatico, Evenepoel doet goede zaken

De inleidende tijdrit van Tirreno-Adriatico is gewonnen door Filippo Ganna. De tweevoudige wereldkampioen tegen de klok wist zijn favorietenstatus waar te maken in Lido di Camaiore en versloeg Remco Evenepoel met elf seconden. Die laatste doet wel uitstekende zaken met oog op de eindzege en mag zich de winnaar onder de klassementsrenners noemen.

Net als in voorgaande uitgaves van Tirreno-Adriatico is een individuele tijdrit opgenomen in het parcours. Anders dan de voorbije jaren heeft de organisatie besloten om de rit tegen de klok op de eerste dag van het etappeschema op te nemen. En dus kregen de renners vandaag niet een vlakke sprintersetappe, maar een individuele tijdrit van 13,9 kilometer langs de Tyrreense kust van Lido di Camaiore voor de wielen geschoven. Het parcours is vergelijkbaar met de tijdritten in San Benedetto del Tronto, want het liep vooral rechttoe rechtaan. Echt iets voor de pure tijdritspecialisten, zoals de regerende wereldkampioen Filippo Ganna.

Dowsett klokt eerste richttijd

Leonardo Basso van Astana Qazaqstan was om 14.10 uur de eerste renner die een tijd mocht gaan neerzetten, maar de Italiaan kwam verder niet in het stuk voor. Alex Dowsett daarentegen wist wel een zeer goede tijdrit af te werken. De Britse tijdrittopper van Israel-Premier Tech kwam aan de eindstreep tot een tijd van 15m42s en dat bleek genoeg voor de (voorlopige) toptijd. Josef Černý, die we toch ook wel kunnen beschouwen als een specialist tegen de klok, moest liefst twintig seconden toegeven op Dowsett. Die laatste mocht, als beloning voor zijn goede prestatie, plaatsnemen in de hotseat.

De 33-jarige Dowsett hoefde zich echter niet al te veel illusies te maken, aangezien de grootste favorieten voor de dagzege nog van het startpodium moesten rollen. Toch beten veel renners, zoals erkende specialisten als Nelson Oliveira, Jos van Emden, Tobias Ludvigsson en zelfs Edoardo Affini, zich stuk op de tijd van Dowsett. Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van Kasper Asgreen. De nummer drie van de voorbije Strade Bianche had zijn zinnen gezet op deze tijdrit en vertrok daarom als een speer. Het bleek de voorbode voor een uitstekende tijd aan de finish. Sterker, Asgreen wist zelfs met één seconde onder de tijd van Dowsett te duiken.

Ganna maakt favorietenstatus waar, Evenepoel doet goede zaken

De 15m41s van Asgreen was met andere woorden de nieuwe richttijd voor mannen als Filippo Ganna en Remco Evenepoel, die nog aan hun tijdrit moesten beginnen. Ganna was als eerste aan de beurt en de Italiaanse tempobeul stelde niet teleur. De Italiaan klokte de snelste tijd aan het eerste tussenpunt en verloor in het tweede deel van zijn tijdrit allerminst van zijn pluimen. Ganna zette de klok stil na 15m17s en bleek maar liefst 23 seconden sneller dan Asgreen. En Evenepoel? Ook de Belg wist een uitstekende tijdrit uit zijn benen te schudden, al bleek hij niet in staat om Ganna op een typisch Ganna-parcours te bedreigen.

Evenepoel deed echter wel uitstekende zaken met het oog op een eventuele eindzege. Aan de finish bleek het verschil met Ganna elf seconden, in het voordeel van de Italiaan, maar met een tijd van 15m28s wist de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl wel zijn directe concurrenten voor de eindzege op flinke achterstand te zetten. Alleen Tadej Pogačar, de titelverdediger in Tirreno-Adriatico en afgelopen zaterdag nog glansrijk winnaar van Strade Bianche, kon eventueel nog de plannen van Ganna en Evenepoel dwarsbomen. Dat bleek iets te hoog gegrepen, maar Pogačar reed wel een uitmuntende tijdrit en finishte nog binnen de twintig seconden van dagwinnaar Ganna.

In de top-10 zien we verder nog de namen van Asgreen, Dowsett, een sterke Thymen Arensman, Ludvigsson, Van Emden, Mikkel Bjerg en Matteo Sobrero. Evenepoel doet van de klassementsrenners de beste zaken, maar ook Pogačar kan tevreden terugkijken op zijn tijdrit. De grootste verliezers zijn Giulio Ciccone (+1m21s op Ganna), Mikel Landa (+1m22s), Thibaut Pinot (+1m24s) en Romain Bardet (+1m29s).