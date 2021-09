Ganna na nieuwe wereldtitel: “Ik was nu in een veel betere conditie dan op het EK”

Filippo Ganna wist vandaag in het hol van de leeuw zichzelf op te volgen als wereldkampioen in het tijdrijden. De Italiaan vocht tussen Knokke-Heist en Brugge een verbeten duel uit met thuisfavoriet Wout van Aert en wist de strijd in zijn voordeel te beslechten. “Ik voelde vanochtend al dat ik goede benen had”, vertelde Ganna na afloop.

Ganna, die een jaar geleden al eens wereldkampioen werd in eigen land, moest vandaag erg diep gaan om Van Aert van de wereldtitel te houden. Aan het eerste tussenpunt moest de Italiaan nog acht tellen prijsgeven op de Belg en ook aan het tweede tussenpunt was Ganna nog nipt langzamer, maar die laatste besloot het beste voor het laatst te bewaren.

Voor Ganna is zijn tweede wereldtitel een zeer welkome overwinning, zeker na zijn recente nederlaag op het EK in eigen land. “Ik was nu echter in een veel betere conditie dan een week geleden. Ik besloot voor het EK nog een korte hoogtestage in te plannen, maar had op het EK zelf geen superbenen. Ik wist niet zeker of ik vandaag wel in de juiste vorm aan de start kon staan, maar ik voelde deze ochtend al dat ik over goede benen beschikte.”

Van Aert wist dus het Belgische feestje te ‘verstieren’ door Van Aert en Evenepoel naar de overige medailles te verwijzen, maar sprak na afloop wel lovend over de twee Belgen. “Er is sprake van onderling respect. Voor hen zou het natuurlijk fantastisch zijn om te winnen in eigen land. Maar sorry, ik had ook de droom om wereldkampioen te worden. Ik wil altijd winnen en een wereldtitel prolongeren. Ik moet ze echter wel bedanken, aangezien we elkaar pushen.”