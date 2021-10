Evenepoel en Küng kruisen de degens in Chrono des Nations

Wielerliefhebbers kunnen komende zondag hun hart ophalen tijdens de Chrono des Nations. De organisatie is er namelijk in geslaagd om Remco Evenepoel en Stefan Küng vast te leggen voor de eerstvolgende editie.

De Chrono des Nations staat voor zondag op de kalender. Gezocht wordt naar een opvolger voor de Nederlander Jos van Emden, die in 2019 de Italiaan Filippo Ganna en zijn ploeggenoot Primož Roglič versloeg. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie. Dit jaar is de Chrono des Nations terug van weggeweest, en dat met Evenepoel en Küng op de startlijst.

Op de (voorlopige) deelnemerslijst prijken ook de namen van Alessandro De Marchi, Ben Hermans, Pierre Latour, Rein Taaramäe en Martin Toft Madsen. Het is echter vooral uitkijken naar het gevecht tussen Evenepoel en Küng. Küng werd dit jaar Europees kampioen tijdrijden, Evenepoel was op het EK en WK goed voor brons.

De deelnemers krijgen zondag een tijdrit van 44,5 kilometer voorgeschoteld in de Franse Vendée. Les Herbiers is de start- en finishplaats van de Chrono des Nations. De renners trekken na de start over geaccidenteerde wegen naar het eerste tussenpunt in Saint-Paul-en-Pareds na exact tien kilometer. In Mouchamps volgt na 33 kilometer nog een tweede meetpunt.

Geen Ganna in Les Herbiers

Aanvankelijk zou ook Filippo Ganna deelnemen aan de Chrono des Nations, maar de regerende wereldkampioen tijdrijden heeft zich donderdag afgemeld. Ganna kwam niet zo lang geleden ten val op training en liep daarbij een scheurtje in de rib op. De Italiaan wil geen enkel risico nemen met het oog op het WK baanwielrennen in Roubaix (20-24 oktober) en heeft dan ook besloten om zijn programma ietwat om te gooien.

Deelnemerslijst Chrono des Nations 2021