Gallopin start na Tour of the Alps ook in Luik-Bastenaken-Luik

Tony Gallopin is door AG2R Citroën aangewezen als vervanger van Bob Jungels voor Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman staat daardoor voor een druk reisschema, want hij is momenteel nog actief in de Tour of the Alps. Die rittenkoers eindigt vrijdag, waarna hij direct doorreist naar Luik.

“Ik ben blij met mijn gevoel in de Tour of the Alps hier”, zegt Gallopin. “Het is de ideale voorbereiding op de Giro d’Italia en ik voel dat mijn vorm terugkomt. Daarom is het ook leuk dat ik Luik-Bastenaken-Luik kan rijden met deze vorm. We hadden het al besproken en na de valpartij van Bob Jungels werd het bevestigd.”

“Ik ben in het in het verleden vaker van een rittenkoers meteen naar een eendagskoers gegaan, en dat heeft altijd wel goed gewerkt”, vertelt hij. “En dit gaat om La Doyenne, een van de mooiste koersen om te rijden. Ik weet niet hoe ik ervoor sta omdat ik de laatste jaren niet echt klassiekers heb gereden, maar ik hoop een rol te kunnen spelen voor de ploeg.”

Gelukkig voor Gallopin zijn zondag niet alle ogen op hem gericht. Ook Greg Van Avermaet en Benoît Cosnefroy staan aan de start, net als Aurélien Paret-Peintre, Ben O’Connor, Dorian Godon en Michael Schär.

Selectie AG2R Citroën voor Luik-Bastenaken-Luik 2021 (25 april)

Benoît Cosnefroy

Tony Gallopin

Dorian Godon

Ben O’Connor

Aurélien Paret-Peintre

Michael Schär

Greg Van Avermaet