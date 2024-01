woensdag 31 januari 2024 om 10:30

Gal Glivar eindwinnaar Tour of Sharjah, slotrit is voor Pierre Barbier

Gal Glivar mag zich eindwinnaar noemen van de achtste Tour of Sharjah (2.2). De 21-jarige Sloveen kwam in de vlakke slotrit met finish in Sharjah Safari niet meer in de problemen. De vijfde en laatste etappe werd, in een sprint, gewonnen door de Fransman Pierre Barbier.

De Tour of Sharjah kende vandaag zijn apotheose met een vlakke slotetappe van iets meer dan 94 kilometer, met start in Shees Park en de finish in Sharjah Safari. Een massasprint stond in de sterren geschreven en een sprint kregen we ook na net geen twee uur koers. In deze spurt bleek Pierre Barbier over de snelste benen te beschikken.

De Fransman van Philippe Wagner/Bazin versloeg de Pool Patryk Stosz en de Sloveen Anže Ravbar. De jongere broer van Rudy Barbier, die eveneens uitkomt voor de Belgische continentale wielerploeg Philippe Wagner/Bazin, trekt zo met twee etappezeges terug naar Europa. Pierre, die in het verleden uitkwam voor NIPPO DELKO One Provence en B&B Hotels-KTM, was afgelopen zaterdag ook al de snelste in de tweede etappe.

In het algemeen klassement waren er geen opvallende wijzigingen meer en dus mag Gal Glivar zich eindwinnaar noemen. De beloftevolle renner uit Slovenië greep de macht in de individuele tijdrit en wist in de laatste twee ritten zijn leiderstrui met verve te verdedigen. Glivar, die vorig jaar al vijfde werd in de CRO Race, werd op het eindpodium geflankeerd door Miguel Heidemann (2e) en Anatoliy Budyak (3e).

Jeen de Jong

De Tour of Sharjah stond ook deels in het teken van de comeback van Jeen de Jong. De 28-jarige WielerFlits-redacteur, die drie jaar langs de kant stond, maakte namens Universe CT zijn rentree in de Verenigde Arabische Emiraten. De Fries werd uiteindelijk 58ste in het eindklassement.