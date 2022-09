Fysiotherapeut Roglic geeft kritiek op Jumbo-Visma: “Wist niks van rugklachten”

De persoonlijke fysiotherapeut van Primoz Roglic, Mit Bracic, heeft zich kritisch uitgelaten in een interview met het Sloveense Sportal. De Sloveen spreekt open over de blessures van Roglic in de maanden voor de Tour de France, en geeft bovendien kritiek aan Jumbo-Visma. “Ploegartsen werken in belang van de ploeg en niet van de patiënt of van de atleet. Dat is jammer.”

Het verhaal begint in de Ronde van het Baskenland, waar Roglic pijn had aan zijn knie. De Sloveen zocht daarom hulp bij Bracic, zijn persoonlijke fysiotherapeut. Bracic vertelt aan Sportal dat Jumbo-Visma dacht dat de klachten op te lossen waren met medicatie, maar dat zowel hij als Roglic daar anders over dachten. “Vanaf dat moment zijn we meerdere uren per dag aan het werk gegaan.”

Een druk programma bij de fysiotherapeut, maar toch kon Roglic blijven trainen. De Olympisch kampioen tijdrijden kwam vervolgens aan de start van de Tour de France. In de vijfde rit, de kasseienetappe, kwam Roglic zwaar ten val. “Hij had twee breuken in zijn wervels, die bovendien ook ontstoken waren. Dit komt mede doordat Roglic is blijven fietsen na de val”, verduidelijkt Bracic.

Bracic: “Met zijn verwondingen zou podium in Vuelta zou groot succes zijn”

De fysiotherapeut zegt dat die diagnose, volgens hem, genoeg is om een punt te zetten achter het seizoen van Roglic. “Maar ik liet de keuze aan hem. Een vierde keer op rij de Vuelta winnen, zou veel voor hem betekenen, dus hij is daar voor gegaan.”

“Ik vind dat hij het nu verrassend goed doet. Ook als Roglic niet zou winnen en op het podium staat, is dat een groot succes. Hij heeft twee zeer ernstige verwondingen”, wijst Bracic naar zijn rugklachten. Roglic staat momenteel op een tweede plaats in het algemeen klassement van de Vuelta a España.

Kritiek voor Jumbo-Visma

Over de rugproblemen van Roglic wist Bracic overigens lange tijd niets van. “Iedereen zweeg erover. Ik denk dat ze (Jumbo-Visma, red) het niet wouden vertellen omdat dat de ploegtactiek aan het licht zou brengen. Volgens mij was het het plan om Roglic in een dienende rol aan de Tour de laten deelnemen.”

Bracic is tot slot bijzonder kritisch. Hij vind dat Jumbo-Visma niet correct heeft gehandeld. “Roglic heeft op eigen initiatief een scan laten nemen, want de ploeg zei nog maar eens dat hij medicatie moest nemen. Artsen en dokters van de ploeg vergeten hun eed soms. Ze werken in belang van de ploeg en niet van de patiënt of van de atleet. Dat is jammer.