Fusieploeg Leopard Riwal heeft selectie rond na aantrekken Andreas Stokbro

Andreas Stokbro rijdt in 2023 voor Leopard Riwal. Dat meldt het Deense team op sociale media. Het rooster van de nieuwe fusieploeg, die ontstaat uit het samengaan van Leopard en Riwal, is met de komst van de voormalig WorldTour-prof compleet.

“Ik heb zin om in 2023 terug te keren in een bekende omgeving”, zegt de 25-jarige Stokbro, die vier seizoenen voor Riwal reed. In 2020 maakte hij de overstap naar NTT Pro Cycling en ook in 2021 reed hij voor de ploeg van Doug Ryder. Deze ploeg verdween vervolgens echter van het toneel, waardoor Stokbro weer op continental-niveau belandde bij Team Coop. Nu keert hij dus terug bij Riwal, dat vanaf 2023 fuseert met het Luxemburgse Leopard.

“Ik denk dat het een goede stap is dat Leopard er nu bij betrokken is”, stelt Stokbro. “Het maakt het team zeker sterker dan voorheen, wat mij de motivatie geeft om voor UCI-zeges te gaan met mijn nieuwe ploeggenoten.” Het voorbije seizoen behaalde de Deen drie UCI-overwinning. Hij was de beste in de GP Herning (1.2), de tweede etappe van de Tour du Loir et Cher (2.2) en de eerste rit van de Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt (2.2).

De volledige selectie van Leopard Riwal voor 2023 bestaat uit zestien renners. Er zitten acht Denen, zes Luxemburgers, een Duitser en een Nederlander in de ploeg. De Nederlander is Nick van der Lijke, die eerder ook al voor Riwal reed. Hij zette eind 2021 een punt achter zijn carrière, maar begon in 2022 weer te koersen op clubniveau en keert nu dus terug in het continentale circuit.

Selectie Leopard Riwal voor 2023

Tobias Aagaard Hansen

Loïc Bettendorff

Mathias Bregnhøj

Colin Heiderscheid

Oliver Knudsen

Mads Østergaard Kristensen

Mil Morang

Tom Paquet

Cedric Pries

Robin Juel Skivild

Kasper Viber Søgaard

Andreas Stokbro

Tim Torn Teutenberg

Nick van der Lijke

Emil Vinjebo

Mats Wenzel