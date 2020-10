Fuglsang waarschuwt Nibali: “Het is niet oké om te profiteren van andermans pech” zondag 11 oktober 2020 om 10:43

Het was een opvallend beeld tijdens de achtste etappe van de Giro d’Italia. Jakob Fuglsang reed lek tijdens een afdaling en dit bleek het sein voor Vincenzo Nibali en Trek-Segafredo om het tempo te verhogen in het peloton. De Deense klimmer is not amused over het koersgedrag van de Amerikaanse formatie.

Fuglsang kreeg in de afdaling van de Monte Sant’Angelo, op ongeveer negentig kilometer van de finish, af te rekenen met een lekke achterband. “En dat is geen pretje in een technische afdaling”, zo begint de Deen zijn vaste column voor B.T. “Ik liet me afzakken naar de auto voor een nieuw wiel. Er was nog geen reden voor paniek, de vluchters hadden op dat moment een voorsprong van tien minuten.”

Ongeschreven regel

“Ik heb op het moment van schrijven de televisiebeelden nog niet gezien, maar Trek-Segafredo begon op kop te rijden in de afdaling en verhoogden wellicht het tempo na mijn lekke band. Het zorgde voor wat paniek binnen onze ploegleiderswagen, maar ik wist gelukkig weer aan te sluiten in het peloton. Het was toch een vreemde actie van Trek.”

“Er is een ongeschreven regel in het peloton”, gaat Fuglsang verder. “Het is niet oké om te profiteren van de pech van een ander. Ik hoorde na mijn terugkeer in het peloton verschillende renners praten over het koersgedrag van Trek-Segafredo. Sommige coureurs vroegen zich af wat ze in godsnaam van plan waren. Ze vonden het vreemd dat Trek na mijn lekke band nog harder begon te koersen.”

“Nibali moet oppassen tijdens het plassen”

Fuglsang had tijdens de rit nog een subtiele boodschap voor Nibali. “Ik passeerde hem en zei dat hij de volgende keer moet oppassen tijdens het plassen. Dat hij zijn moment zorgvuldig moet kiezen. Hij nam het serieus op, begreep de humor niet en schoot gelijk in de verdediging. Hij gaf aan dat het niet zijn intentie was om te profiteren van mijn lekke band.”

Een ding is zeker: Nibali en Fuglsang zijn zeker geen beste vrienden. “Ik heb in principe geen probleem met hem”, zo vertelt de kopman van Astana. “Hij heeft vooral iets tegen mij. Ik kan wel begrijpen dat de pers schrijft over mijn relatie met Nibali, maar we strijden voor de eindzege in een van de grootste wielerwedstrijden ter wereld.”