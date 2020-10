Fuglsang twaalfde in Giro-klassement: “Misschien gaan voor een ritzege”

Jakob Fuglsang heeft na twee weken in de Giro d’Italia nog geen denderende indruk gemaakt. De kopman van Astana, vooraf een van de favorieten voor de eindzege, staat slechts twaalfde op 5.07 minuut van de roze trui. “Natuurlijk had ik hier willen staan met een betere plek in het klassement”, zegt hij op de rustdag.

“We kunnen niets anders doen dan blijven vechten”, aldus Fuglsang. “Een grote ronde heeft andere regels, er kan nog zoveel gebeuren en zoals altijd: een wedstrijd finisht op de finishlijn. Dat is pas in Milaan. Er komen nog drie zware bergetappes aan waar van alles kan gebeuren.”

De Deen geeft nog niet op. “Ik zal mijn best blijven doen om een zo goed mogelijk klassement te rijden, en misschien moet ik gaan voor een ritzege. Ik voel mij niet moe en met mijn leeftijd en ervaring denk ik dat ik genoeg uithoudingsvermogen heb”, blikt Fuglsang vooruit.