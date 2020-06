‘Froome wil Richie Porte mee naar Israël Start-Up Nation’ woensdag 24 juni 2020 om 10:05

Sylvan Adams, de gefortuneerde teameigenaar van Israël Start-Up Nation, blijft zich razend ambitieus tonen om zijn ploeg te versterken. Hij deed intussen de Australiër Richie Porte een voorstel om Chris Froome te vergezellen. Al lijkt Adams vooral op 2021 te mikken. Verder is interesse voor Dylan Teuns.

Richie Porte is 35. Dat is net zo oud als Chris Froome. De twee kennen elkaar overigens bijzonder goed: van 2012 tot 2015 reden ze samen bij Team Sky. De Australiër stond Froome als meesterknecht bij in de twee Tourzeges die de Brit in die periode behaalde. Volgens Het Nieuwsblad zit een reünie tussen beide klassementsrenners eraan te komen.

Niet meer in 2020?

In 2016 verhuisde Porte naar BMC en sinds vorig jaar is hij aan de slag bij Trek-Segafredo. Froome zou een hereniging naar verluidt zeker zien zitten. Wel lijkt de kans steeds kleiner dat Froome nog vóór de Tour van dit jaar (die start op 29 augustus) de overstap naar het Israëlische team maakt. Verwacht wordt dat hij zijn seizoen bij Ineos gewoon uitdoet en daarna vertrekt.

En blijkbaar zou ook Dylan Teuns op interesse van Israël Start-Up Nation kunnen rekenen. Al heeft de Limburger nog een aantal andere aanbiedingen, waaronder een van zijn huidige team Bahrain-McLaren, op zak. Dat er ook interesse was in Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven, lazen we eerder al.