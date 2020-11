Froome moet in 2021 mogelijk kopmanschap delen: “Dan Martin heeft zich getoond”

Chris Froome is volgend jaar bij zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation niet de enige kopman in de grote rondes. Dat laat ploegmanager Kjell Carlström doorschemeren in gesprek met Cyclingnews. “Als alles goed gaat dan is Chris onze kopman in de Tour, maar aan de andere heeft heeft Daniel Martin zijn volwassenheid getoond in de Vuelta”, zegt Carlström.

“Sommige ploegen hebben drie kopmannen in de Tour de France, dus het is niet heel erg slecht om twee renners in de selectie te hebben die kunnen strijden voor het podium. Dat is een goede tactiek”, geeft de manager aan. Dan Martin streed de voorbije Vuelta tot diep in de finale mee om het eindpodium, uiteindelijk werd hij vierde.

“En met Michael Woods hebben we een degelijk team voor in de bergen. Renners als Daryl Impey en Carl Fredrik Hagen zullen een cruciale rol spelen. Alleen als alles op zijn plaats valt, hebben we een kans. Natuurlijk zijn we de underdog, net zoals de laatste jaren, maar dat is helemaal prima. We gaan vanuit die positie aan de slag”, gaat Carlström verder.

‘Vuelta van Froome was bemoedigend’

In de voorbije Vuelta a España was Froome nog niet terug op het niveau van voor zijn valpartij. Hij is nog altijd op de weg terug, ziet men ook bij Israel Start-Up Nation. “Ik geloof dat je niet zomaar je niveau kwijtraakt”, zegt Carlström. “Misschien heeft het wat tijd nodig voor je terug bent, maar het zit er wel in. Zijn valpartij was echt heftig, dus hij heeft extra tijd nodig voor hij zijn motoren weer aan het werkt krijgt.”

“Ik vond het bemoedigend dat Chris verbeterde tijdens de Vuelta, en we zullen zien hoe hij de winter doorstaat en hoeveel sterker hij nog wordt. Zelfs daarna heeft hij nog een paar maanden tot de volgende grote ronde die hij gaat rijden. Ik geloof erin dat hij op de goede weg is”, aldus de toekomstig ploegmanager van Froome.

Dat Froome (35) en Martin (34) al op leeftijd zijn, doet Carlström niet zoveel. “Ik heb altijd gezegd dat leeftijd maar een getal is. Zolang je gemotiveerd bent en fysiek in staat bent om te koersen dan is er geen probleem. Ook niet als je 40 jaar oud bent”, zegt Carlström, die zelf in 2011 op 34-jarige leeftijd stopte met wielrennen.