Froome, Impey en Clarke met Israel-Premier Tech in Tour Down Under

Chris Froome gaat voor de tweede keer in zijn carrière van start in de Tour Down Under. De viervoudig winnaar van de Tour de France deed in 2010, in zijn debuutjaar voor Team Sky, ook al mee aan de Australische rittenkoers. Nu doet Froome op 37-jarige leeftijd mee namens Israel-Premier Tech.

Froome is niet de enige ervaren kracht in het team van Israel-Premier Tech, die rol deelt hij met de Australiër Simon Clarke en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. Sebastian Berwick en Taj Jones zorgen voor meer Australische inbreng. De Nieuw-Zeelandse sprinter Corbin Strong en de Canadees Derek Gee maken de selectie compleet.

Israel-Premier Tech degradeerde afgelopen seizoen uit de WorldTour, maar mag als ProTeam toch meedoen aan de Tour Down Under. De UCI heeft onlangs namelijk besloten dat het Israëlische team automatisch een wildcard krijgt voor alle WorldTour-wedstrijden, behalve voor de grote rondes. Dit ‘om stabiliteit binnen het team te bewaren’.

“Ondanks dat we laat een uitnodiging ontvangen, hoop ik nog steeds mijn best te doen”, zegt Impey. “Hopelijk kan ik Corbin Strong helpen en de rest van de ploeg ondersteunen in de finales. Mijn rol zal wel wat anders zijn dan andere jaren, maar ik ben gemotiveerd om mijn seizoen 2023 te beginnen in Adelaide.”

Lees meer: UCI verzekert Israel-Premier Tech van deelname aan bijna alle WorldTour-koersen