Froome: “Het is niet zo dat ik op een dag wakker word en dan ineens win”

Na vier dagen komt de naam van Chris Froome in het algemeen klassement pas in het rechterrijtje voor. 95e staat de tweevoudige eindwinnaar, op bijna 24 minuten van het geel. Hij beseft dat het herstelproces na zijn val in de Dauphiné, nu twee jaar geleden, lang duurt en verwacht niet dat hij van de ene op de andere dag opeens weer gaat winnen.

“De val heeft me veel geleerd”, vertelt hij in een interview met de Neue Zürcher Zeitung. “Ik ben nu een stuk dankbaarder voor de momenten toen ik blessurevrij was en ik niet met zulke tegenslagen te maken had. De gebeurtenissen hebben me anders naar het leven laten kijken. Ik voel nog altijd de honger om te koersen en alles te doen om terug te komen op mijn topniveau.”

“Een lang proces is het, langer dan ik had verwacht. Maar ik wil mijn kansen niet laten lopen. Over een paar jaar wil tegen mezelf kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan”, aldus de Brit.

Spiermassa

Froome bracht de winter door in Californië, waar hij in het Red Bull High Performance Center veel fitnesstraining deed. Daarmee corrigeerde hij de onbalans in zijn benen, maar het zorgde ook voor extra spiermassa die hem nu dwars zit. Zijn benen zijn mager, maar wel is de spiermassa in zijn bovenlichaam ontwikkeld. “Ik tors nog twee tot drie kilo te veel met me mee”, legt hij uit. “Ik ken mijn blessures en ik verwacht geen mirakels. Het is niet zo dat ik op een dag wakker word en dan ineens win. Ik begin vanuit de basis en moet mezelf weer opwerken.”