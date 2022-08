Froome had flink last van coronabesmetting: “Niet de gehoopte voorbereiding op Vuelta”

Chris Froome haalde in de Tour de France zijn beste niveau in jaren, maar viel uiteindelijk uit door een coronabesmetting. Van die besmetting ondervond hij behoorlijk wat hinder. “Corona heeft me harder getroffen dan ik verwacht had”, zegt hij op de site van Israel-Premier Tech, waar vooruit wordt geblikt op de Vuelta a España.

Inmiddels is Froome weer volledig hersteld en kan hij weer trainen zoals hij wil. “Het was niet bepaald de voorbereiding richting de Vuelta waarop ik gehoopt had dit jaar”, zegt de viervoudig Tourwinnaar. “Maar ik kijk er nog steeds naar uit om er het beste van te maken en Israel-Premier Tech te helpen weer een succesvolle grote ronde te rijden. Het is geen geheim dat de Vuelta een van mijn favoriete wedstrijden op de kalender is, en ik kan niet wachten om weer op Spaanse wegen te koersen.”

Froome kende zijn doorbraak in de Ronde van Spanje 2011. De Brit werd onverwacht tweede in het eindklassement achter Juan José Cobo. Later werd de Spanjaard uit de uitslag is geschrapt vanwege een positieve dopingtest, waardoor Froome zelfs in de boeken staat als de winnaar. In 2017 pakte hij ook de eindoverwinning. Tussendoor werd hij nog twee keer tweede en één keer vierde.

Woods voor klassement

Net als Froome, viel ook zijn ploeggenoot Michael Woods uit de Ronde van Frankrijk vanwege een coronabesmetting. Van het virus had Woods, de kopman bij Israel-Premier Tech in de Vuelta, echter niet veel last. Maar van de gevolgen van een val in de tweede Tourweek des te meer. “Het gaat behoorlijk goed nadat ik corona had: ik heb er niet al te lang last van gehad. Het kostte me wel veel tijd om te herstellen van mijn val in de negende etappe van de Tour, dus ik had zeker een rustperiode nodig.”

“Ik heb twee goede trainingsweken gehad, waarin ik me weer mijn oude zelf begon te voelen op de fiets, en ik heb een goed trainingsblok gedaan in Andorra. Dus ik heb vertrouwen en ben optimistisch voor de Vuelta. […] Ik kijk er erg naar uit om opnieuw voor een klassement te gaan, vooral in een wedstrijd waar ik eerder al succes heb gehad, met een zevende plaats in 2017 en twee ritzeges in ander edities.”