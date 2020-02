Frederik Willems (Lotto Soudal): “Algarve goede waardemeter voor Omloop”

Morgen start de Volta ao Algarve, voor een groot deel van de klassieke renners de laatste voorbereidingskoers in de aanloop naar het Belgische openingsweekend. “Er zal hier niet te veel verstoppertje meer gespeeld worden”, voorspelt Lotto Soudal-ploegleider Frederik Willems. De formatie start met Tim Wellens en Philippe Gilbert als speerpunten.

John Degenkolb geeft in laatste instantie forfait. De Duitser kampt met sinusitis. Gilbert en Wellens, die andere twee kopmannen van Lotto Soudal voor het Vlaamse voorjaar, zijn wel van de partij in de Ronde van de Algarve. Opvallend trouwens, hoeveel toppers van het klassieke werk hier morgen in Portimão aan de start staan.

Gilbert en Wellens voor Lotto Soudal, Van Avermaet en Trentin voor CCC, Lampaert en Sénéchal bij Deceuninck-Quick-Step, Kwiatkowski (Team Ineos) ook. Dan vergeten we nog Nils Politt, Jasper Stuyven, Edward Theuns en een aantal anderen.

Waarom verkiezen deze renners de Ronde van de Algarve boven de Ruta del Sol?

“Logisch. Omdat dit parcours hier veel beter aanleunt bij de Vlaamse voorjaarskoersen dan dat van de Ruta del Sol. Daar is het toch meer voor de klimmers. Hier komen de punchers meer aan hun trekken. Er zijn hier ook nog heel wat korte, steile hellinkjes die niet op de grafiek staan, maar er wel inzitten.”

Is deze vijfdaagse dan een waardemeter? Of zullen er ook zijn die verstoppertje spelen?

“Van mij mogen mijn renners zich nog even verstoppen, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Iedereen die goed is, zal zich wel al een keertje tonen. We zijn maar op een tiental dagen van Omloop Het Nieuwsblad meer, hé. Zoveel beter word je hierna niet meer. En er zijn kansen voor iedereen. Twee sprints, twee aankomsten bergop en een tijdrit.”

Welk type renner doet hier straks een gooi naar de eindzege?

“Ik verwacht een open koers, maar de eindwinnaar zal toch iemand zijn die over goede tijdritcapaciteiten beschikt. Daarnaast zal hij ook de tweede etappe moeten overleven. Zeven, acht kilometer klimmen, dat is niet niks. Ik verwacht daar (op de Alto da Fóia, red) een eerste grote schifting. Met, zoals vorig jaar, een twintigtal renners die nog binnen de minuut staan. In de tijdrit zullen die het dan onder elkaar uitmaken. Al mogen we ook de voorlaatste rit niet onderschatten. Die aankomst – drie kilometer steil bergop – is weliswaar iets voor meer explosieve renners.”

Hoe staan jullie kopmannen ervoor?

“Voor Tim Wellens is het zijn eerste wedstrijd. Hij is de winter goed doorgekomen, dus verwacht ik wel dat hij op niveau is. Maar we gaan hem geen druk opleggen om hier mee te doen voor eindwinst. Daarvoor is de tijdrit wellicht ook iets te lang. Voor ons is de periode die hierop volgt, belangrijker. Philippe Gilbert heeft Valencia gereden en was daar goed. Niet top, maar gewoon goed in deze fase van het seizoen.”

Mathieu van der Poel hervat de competitie. Verwachten jullie hem al?

“Van der Poel had op het WK veldrijden zijn topvorm te pakken. Hij reed er zijn beste cross van het seizoen. Daarna is hij een weekje gaan skiën. Vraag is met welke ingesteldheid Mathieu hier aan de start staat. Ik verwacht dat bij zijn ploeg Sascha Modolo de sprinter van dienst zal zijn in de openingsrit. In de tweede etappe is het afwachten of Van der Poel al diep wil gaan of dat hij meer focust op het hervatten van het ritme. De grootste kans heeft hij in de vierde rit. Die past wel perfect binnen zijn mogelijkheden. Maar we zijn daar binnen de ploeg niet zo mee bezig. Zeker deze week niet. Maar voor de Omloop ligt dat anders. Dan zal hij er zeker staan.”