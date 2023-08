Frederik Frison na acht jaar weg bij Lotto Dstny: “Wil vrije rol in de klassiekers”

Frederik Frison verlaat na acht jaar de ploeg van Lotto Dstny. De 31-jarige Belg kiest voor een avontuur bij het ProTeam van Q36.5, waar hij een contract tekent voor twee seizoenen. “Na acht jaar bij hetzelfde team is dit een goed moment voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, vertelt Frison.

“Q36.5 voelde goed voor mij, meteen vanaf het begin al”, gaat Frison verder. “Er is een duidelijke visie voor de toekomst en mij is duidelijk gemaakt hoe de ploeg werkt en welke materialen en uitrusting gebruikt wordt. Ik denk dat dit nieuwe hoofdstuk mij veel motivatie gaat geven.”

Frison was de laatste jaren vooral een helper bij Lotto Dstny, dat jarenlang Lotto Soudal heette. Dit voorjaar reed hij zelf enkele goede uitslagen, met vierde plaatsen in Gent-Wevelgem en in de Classic Brugge-De Panne. Mede daardoor mocht hij ook het WK in Glasgow rijden.

‘Uitblinker in de klassiekers’

Met zijn transfer hoopt Frison vaker voor zichzelf te mogen rijden. “Ik geloof dat ik een vrije rol kan hebben in sommige klassiekers en daarnaast de ploeg kan helpen om goede resultaten te behalen”, geeft hij aan. “Ik heb ook de kans om met nieuwe ploeggenoten te rijden, en ik kom enkele oude bekenden tegen. De sfeer zal nieuw zijn, maar dat is iets waar ik juist naar uitkijk.”

Bij Q36.5 is Frison de tweede aanwinst voor 2024, na de eerdere komst van Giacomo Nizzolo. “Frederik heeft zijn kwaliteiten al laten zien. Dat, gecombineerd met zijn passie, loyaliteit en vastberadenheid voor zijn eigen doelen, past heel goed bij onze ethos. We hebben er alle vertrouwen in dat zijn aanwezigheid onze kansen op succes zal vergroten, vooral in de zware klassiekers, waar hij consequent heeft bewezen uit te blinken”, vindt ploegbaas Doug Ryder.