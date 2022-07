Fred Wright strandt op plaats twee: “Was al best tevreden toen ik in de vlucht zat”

Fred Wright strandde vandaag op een tweede plaats in de Tour de France. De renner van Bahrain Victorious zat mee in de vlucht van de dag en reed een sterke finale, maar moest zich samen met Hugo Houle in de sprint gewonnen geven tegen Mads Pedersen. “Hij is moeilijk om van hem te winnen.”

De Britse renner zat in een sterke vlucht van de dag, met grote namen als Pedersen, Stefan Küng en Filippo Ganna. “Dat ik mee kon zitten in die groep, zorgde ervoor dat ik al best blij was. Het was zeker geen makkelijke opdracht om vandaag in de ontsnapping te zitten”, vertelde hij aan ITV.

In de absolute finale probeerde Wright latere winnaar Pedersen en Houle uit het wiel te rijden, maar zijn tegenstanders verrassen, lukte niet. “Ik wou Pedersen verrassen. Ik wist dat ik het nog moest proberen, maar ik had eigenlijk de benen niet. Daarna probeerde ik de controle te houden in de derde positie, maar uiteindelijk was Pedersen duidelijk de betere. Het is moeilijk om van hem te winnen.”

Echt teleurgesteld was Wright niet, er kon zelfs een grapje vanaf. “Last van de hitte? Niet echt. Het was zelfs fijner om met deze temperaturen in de ontsnapping te zitten. Je krijgt constant ijs, dat is niet slecht voor een Britse jongen als ik”, zei hij met de glimlach.

"It would've been pretty special to have two of us boys win two stages in a row". Fred Wright spoke to Daniel after coming 2nd on stage 13.#TDF2022 #ITVCycling pic.twitter.com/36RXh0SYX5 — ITV Cycling (@itvcycling) July 15, 2022