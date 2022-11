Fred Wright nam het er flink van in zijn ‘off-season’: “Drinken werd wat een gewoonte”

Fred Wright is inmiddels in voorbereiding op het wielerjaar 2023, maar tijdens het ‘off-season’ heeft de Brit de bloemetjes behoorlijk buitengezet. Dat vertelt de 23-jarige renner in gesprek met VeloNews. “Ik vind het fijn om op een punt te bereiken waarop ik me zo vies voel en zo boos op mezelf, dat ik weer wil fietsen”, legt Wright uit.

Wright betwistte de Zesdaagse van Gent als afsluiting van zijn off-season (en werd daar samen met Ethan Hayter zesde), maar na het wegseizoen raakte hij zijn fiets eerst vier weken niet aan. “De lengte van mijn pauze verandert elk jaar. Soms is het drie weken, soms zes. Dit jaar was het mooi geweest na vier weken.” In die weken nam Wright het er flink van. “Ik heb veel troep gegeten en ik kreeg enigszins de gewoonte om te drinken, misschien wat meer dan een normaal persoon. Laten we zeggen dat ik die vier weken heb genoten van het leven.”

Deze periode helpt Wright om nadien weer volledig voor de sport te kunnen leven, verwacht hij. “Je kunt niet continu ‘aan’ staan. Als het eens kan, moet je er het meeste uithalen en zo de balans zoeken. Dat heeft een positieve invloed op hoe je je trainingen benadert. Het heeft geen zin om steeds half aan te staan. Je moet uit staan of aan, een van beide. (…) Ik voel dat ik het in de winter nodig heb om het wielrennen even helemaal los te laten, zodat ik me weer met volle toewijding kan voorbereiden op de klassiekers.”

Momenteel zit Wright, een van de revelaties van 2022, alweer een tijdje op de fiets. “De ritten beginnen langzaam maar zeker wat langer te worden, maar hoewel het seizoen al behoorlijk dichtbij is, voelt het alsof ik nog veel lange ritten en trainingen nodig heb voordat ik me weer echt goed voel op de fiets. Ik denk dat het gewoon een lang, traag en gestaag proces zal zijn.”