Fred Wright breekt sleutelbeen op trainingskamp

Fred Wright heeft zijn rechtersleutelbeen gebroken, dat maakte zijn ploeg bekend via Twitter. De renner van Bahrain Victorious is slecht neergekomen na een valpartij op stage in Spanje.

Bahrain Victorious is op stage in Altea, een dorpje aan de Middellandse Zee in de provincie Alicante. Tijdens een trainingsrit kwam Wright ten val, hij brak daarbij zijn rechtersleutelbeen. De 22-jarige Britse renner, die dit jaar tweede werd op het Britse nationale kampioenschap, zal later deze week geopereerd worden, dat meldt zijn ploeg.

