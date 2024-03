woensdag 6 maart 2024 om 08:50

Franse rittenkoers La Route d’Occitanie gaat dit jaar niet door

De Franse krant La Depeche heeft slecht nieuws: er komt dit jaar geen 48ste editie van La Route d’Occitanie. De wedstrijd in het zuiden van Frankrijk kan vanwege de komende Olympische Spelen in Parijs niet genoeg politie-begeleiding inzetten.

De organisatie had zich eerder al neergelegd bij het feit dat de wedstrijd maar twee dagen zou duren (15 en 16 juni), maar nu blijkt het ook niet mogelijk om een tweedaagse wielerronde te organiseren. De Franse politie-eenheid moet al te veel agenten inzetten om de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus) in goede banen te leiden.

Eenmalige annulering

Een gebrek aan politie-inzet nekt nu La Route d’Occitanie. De organisatie gaat er wel vanuit dat het gaat om een eenmalige annulering, en dat de wedstrijd in 2025 gewoon weer zal terugkeren op de wielerkalender.

Op de erelijst van La Route d’Occitanie – voorheen Route du Sud – prijken met Stephen Roche, Lauren Jalabert, Levi Leipheimer, Daniel Martin, Nairo Quintana, Alberto Contador, Alejandro Valverde en Egan Bernal de nodige grote namen. Vorig jaar ging de eindzege naar de Canadees Michael Woods.