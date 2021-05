Franse neoprof Alan Boileau wint tweede etappe Tour du Rwanda

Alan Boileau heeft de tweede etappe van de Tour du Rwanda achter zijn naam gezet. In Huye, waar de streep na een klimmetje lag, kwam de Franse neoprof van B&B Hotels met een kleine voorsprong op een eerste groep over de streep kwam. Santiago Umba is de nieuwe leider.

Met Brayan Sánchez, winnaar op de openingsdag, in het geel werd om negen uur in hoofdstad Kigali de tweede rit op gang gebracht. Over 120,5 kilometer werd naar het zuidelijker gelegen Huye gereden, waar de streep na een klimmetje van 4,5% lag. Drie renners vormden de vlucht van de dag. De Rwandezen Jean Bosco Nsengimana en Eric Manizabayo en de Eritreeër Mehari Tewelde pakten vier minuten voorsprong, maar werden ver voor de streep al ingerekend.

Toen de vluchters waren bijgehaald, duurde het niet lang vooraleer opnieuw werd aangevallen. Bij de vele demarrages scheurde ook het peloton, waarbij een groep met zo’n dertig man weg raakte. De voorste groep reed steeds verder weg van het grote peloton. Een van de actiefste renners in de kop van de koers was Alan Boileau, die bij twee aanvalspogingen betrokken was en uiteindelijk in Huye als eerste over de streep kwam. Voor de Franse renner was het zijn eerste profzege.

De Colombiaan Santiago Umba kwam als tweede over de finish en nam het geel over van zijn landgenoot Sánchez, die derde werd. De Tour du Rwanda duurt nog tot aan zondag.