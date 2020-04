Franse minister van Sport: “Sport momenteel geen prioriteit” donderdag 23 april 2020 om 10:20

De kans dat de Tour de France op de nieuwe datum van 29 augustus tot 20 september kan doorgaan, is weer een stukje kleiner. De Franse minister van sport heeft verklaard dat sport momenteel geen prioriteit is in de besluitvorming van de Franse regering.

Vorige maand was de Franse minister Roxana Maracineanu nog pleitbezorger voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar, maar inmiddels is haar positieve toon gematigd. En zonder goedkeuring van de Franse overheid kan de Tour de France niet doorgaan.

In Frankrijk zijn evenementen met publiek voorlopig tot midden juli verboden. “Dat kan verlengd worden tot september of tot nader order, tot er een vaccin is gevonden”, zegt Maracineanu tegen Eurosport.

“Sport is op dit ogenblik geen prioriteit in onze samenleving. Het is vooralsnog geen prioriteit in de besluitvorming van onze regering”, vervolgt ze.

Volgens Maracineanu moeten we rekening houden met een jaar zonder Tour de France. “Dat zal niet het einde van de wereld betekenen. Het zal waarschijnlijk het einde lijken voor veel zaken die rekenen op de inkomsten uit de Tour of andere sportmanifestaties. Maar mogelijk gaan ze een jaar moeten overslaan en zichzelf opnieuw uitvinden.”