zondag 7 januari 2024 om 18:19

Franse amateurploeg gaat verder als opleidingsteam van EF Education-EasyPost

De opleidingsploeg van EF Education-EasyPost zal komend seizoen uitkomen in het Franse amateurcircuit. Sponsoren Nippo en EF hebben zich gevoegd bij het amateurteam Martigues Sport Cyclisme, waardoor de nieuwe ploegnaam NIPPO-EF-Martigues gaat zijn. De selectie zal bestaan uit negentien renners uit de hele wereld.

Eerder liet Martigues Sport Cyclisme al weten een samenwerking aan te gaan met een juniorenploeg uit het zuiden van Frankrijk, maar gaat zelf nu verder als opleidingsteam voor het Amerikaanse WorldTeam. Oud-wielrenner Julien El Farès zal als ambassadeur aan de ploeg verbonden zijn, met Hristo Zajkov en Anthony Maldonado als ploegleiders.

Vooralsnog blijft NIPPO-EF-Martigues koersen op een Franse amateurlicentie, waarmee het in ieder geval de prestigieuze Franse amateurwedstrijden kan rijden, maar mogelijk wordt ook de stap naar continentaal niveau gemaakt. In de selectie zitten zeven Japanners, vijf Fransen, twee Bulgaren, een Australiër, een Spanjaard, een Fin, een Ier en een Pool. De leeftijden lopen vooral van 18 tot 23 jaar, al zijn Grégory Durando (24) en Lucas Salomon (27) wel wat ouder.

Opvallend genoeg sluiten drie Japanse renners (Kazuma Fujimura, Satoaki Nagashima, Masao Shimazaki) pas later in het seizoen aan. Zij maken eerst hun studie af in eigen land.

We, the new French cycling team『NIPPO-EF-Martigues』are excited to announce our team roster for the 2024 season: 19 talented young riders from eight different nations who will fight for victories and develop themselves to be professionals. pic.twitter.com/JY0yoZ3Mdz

— NIPPO-EF-Martigues (@NIPPO_MARTIGUES) January 6, 2024