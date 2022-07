Frans Maassen na zege Wout van Aert: “Solo winnen in het geel is ongekend”

Video

Frans Maassen, ploegleider van Jumbo-Visma in de Tour de France, zag zijn ploeg de koers uit elkaar rijden in de vierde etappe naar Calais. Uiteindelijk reed Wout van Aert solo naar de zege aan de Noord-Franse kust.

Een hoop schade maken op de laatste klim, was het plan van Jumbo-Visma voor de vierde rit. “We wilden proberen om zo goed mogelijk daar met veel man aan te komen en dan vol door te trekken op de klim, en dan bovenop te kijken wat de schade zou zijn. Dat lukte mooi”, stelde Maassen voor de camera van WielerFlits vast. “Het plan was om Roglič of Vingegaard daar van voren te krijgen en dan te kijken hoe de concurrentie daarnaar zou handelen.”

De ploegleider was onder de indruk van de overwinning van Van Aert in Calais. “Winnen in de gele trui, solo over de finish, dat is ongekend. Dat gebeurt bijna nooit. Wout is een exceptioneel goede renner.”

Spectaculaire dag

Met een etappezege, drie tweede plaatsen en de leiding in zowel het algemeen-, het punten- als het ploegenklassement, hebben de eerste dagen van de Tour de ploeg geen windeieren gelegd. “Of we als ploeg nu een stuk rustiger op de fiets zitten? Dat weet ik niet. We zijn goed gestart en morgen is weer een nieuwe dag. Het betekent wel dat de ploeg in een goede mood terechtkomt. We hebben een goede slag geslagen, maar morgen komt weer een spectaculaire dag.”