Frans kampioen Clément Venturini rijdt vijf crossen dit seizoen

Clément Venturini heeft zijn veldritprogramma uit de doeken gedaan. De AG2R Citroën-renner richt zich de afgelopen jaren meer op zijn wegcarrière, maar is wel de huidige Frans kampioen in het veld.

De 28-jarige renner begint dit weekend in Hulst, waarna hij in Lievin een week later zijn kampioenstrui wil verdedigen. Ter voorbereiding op het WK eind januari in de Verenigde Staten rijdt hij ook nog de Wereldbeker-wedstrijden in Flamanville en Hoogerheide.

Venturini behoort niet tot de absolute toppers in het veld, maar reed in de afgelopen jaren een aantal mooie resultaten bij elkaar. Zo eindigde hij in 2018 als tweede in Leuven, nog voor Michael Vanthourenhout, Kevin Pauwels en Eli Iserbyt, en als vierde in de Wereldbeker-wedstrijd van Hoogerheide een jaar eerder.

📆 Le programme 2022 de cyclo-cross de @ClemVenturini est connu :

🚩 02/01 > C.du Monde à Hulst

🚩 09/01 > Champ. de France à Lievin

🚩 16/01 > C.du Monde à Flamanville

🚩 23/01 > C.du Monde à Hoogerheide

🚩 30/01 > Champ. du Monde#AG2RCITROËNTEAM – © FFC / Patrick Pichon pic.twitter.com/kS8KxKhrQR — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) December 28, 2021