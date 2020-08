François Bidard keert terug in koers na knieproblemen maandag 17 augustus 2020 om 10:57

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over François Bidard.

François Bidard keert in de Tour du Limousin, die morgen van start gaat, voor het eerst sinds de coronabreak terug in wedstrijdverband. Dat is later dan gepland, want de AG2R-renner stond al op de planning voor de Ronde van Polen. “Tijdens het trainingskamp in juli voelde ik pijn in mijn linkerknie. Daardoor moest ik mijn eerste wedstrijden overslaan. Dus ik kan niet wachten om mijn rugnummer opnieuw op te spelden.”