Franco Pellizotti (Bahrain McLaren): “Elke ploeg wil een renner als Chris Froome” vrijdag 22 mei 2020 om 15:06

Franco Pellizotti denkt dat alle ploegen een oogje hebben op een renner als Chris Froome. De Italiaanse oud-prof is tegenwoordig ploegleider bij Bahrain McLaren en wil de situatie van Froome naast die van een landgenoot van hem leggen. “Ik vergelijk het met Vincenzo Nibali”, zegt Pellizotti tegen Radio Sportiva.

“Elke ploeg wil een renner als Chris Froome, want hij een kampioen”, aldus Pellizotti. “Hij is een renner die uit een zware blessure komt en naar zijn oude niveau wil terugkeren. Maar het is niet eenvoudig om een coureur van zijn kaliber tevreden te stellen.”

Zelf kijkt Pellizotti uit naar de verplaatste Giro d’Italia. Eerder lieten manager Rod Ellingworth en Mikel Landa al weten dat bij Bahrain McLaren alle ogen op de Tour de France richt. “We moeten de programma’s voor de drie koersmaanden nog bepalen, maar ons doel is de Tour en we zullen daar de basisploeg opstellen”, zegt de Italiaan. “In de Giro starten we met een belangrijke ploeg voor een goed klassement. We volgen nu dagelijks de renners via internet, maar nemen in deze periode nog wat rust.”

Dat er een aangepaste kalender staat, vindt Pellizotti bewonderenswaardig. “We moeten de organisaties bedanken en een compliment geven, want het is niet gemakkelijk om die wedstrijden nog te organiseren. Het wordt een bijzonder jaar, er moeten opofferingen worden gedaan in dit verkorte seizoen”, aldus de oud-klimmer. “Iedereen tevredenstellen was onmogelijk, dus we moeten de mouwen opstropen en de organisatoren tegemoetkomen. Het is belangrijk dat we weer kunnen koersen straks.”