Francesco Gavazzi (38) zwaait eind 2023 af als wielrenner

Francesco Gavazzi begint in 2023 aan zijn laatste seizoen als beroepswielrenner. De inmiddels 38-jarige Italiaan heeft deze week zijn aflopende contract bij EOLO-Kometa met één jaar verlengd, maar zal eind 2023 zijn fiets aan de wilgen hangen.

Gavazzi maakte in 2007 zijn profdebuut namens Lampre-Fondital. Hij reed vijf jaar voor de Italiaanse formatie en kwam vervolgens uit voor Astana (2012-2014), Southeast (2015) en Androni Giocattoli-Sidermec (2016-2020). Tegenwoordig koerst hij dus voor EOLO-Kometa. Gavazzi stond in zijn topjaren te boek als een rappe man met een voorkeur voor selectieve parcoursen. Hij wist in al die jaren dertien profoverwinningen te boeken.

Zo won hij de Coppa Agostoni en de Memorial Marco Pantani en was hij succesvol in onder meer de Giro di Sardegna, Ronde van het Baskenland (twee ritzeges), Tour of Beijing, de Volta a Portugal, Ronde van Burgos en de Tour du Limousin. Zijn grootste zege boekte hij echter in 2011: hij was dat jaar namelijk de beste in de achttiende etappe van de Vuelta a España. In Noja rekende hij in een sprint-à-deux af met de Belg Kristof Vandewalle.

“Ik heb besloten om toch nog een jaar door te gaan, aangezien ik het nog steeds erg leuk vind om te koersen. Ik maak bovendien deel uit van een leuke groep. Ik ben nog altijd competitief en in staat om mijn ploeggenoten te helpen. Het zal mijn laatste jaar worden in het peloton, maar ik ben wel enthousiast. Ik wil de jonge renners binnen onze ploeg graag nog wat verder begeleiden, en wie weet kan ik mijn carrière met een sportieve knal afsluiten”, laat Gavazzi weten in een persbericht.

Nog drie contractverlengingen

Gavazzi is overigens niet de enige renner van EOLO-Kometa die zijn aflopende verbintenis heeft verlengd. Ook sprinter Giovanni Lonardi (26), klimmer Alessandro Fancellu (22) en Diego Pablo Sevilla (26) hebben bijgetekend tot eind 2023. Lonardi was afgelopen seizoen nog de snelste in de Clàssica Comunitat Valenciana, Fancellu werd dan weer knap zesde in de Tour de l’Avenir.