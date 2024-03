donderdag 21 maart 2024 om 19:03

Fout van de jury? Valpartij in Olympia’s Tour door losgekomen finishlijn

In de eerste etappe van Olympia’s Tour gebeurde bij het overschrijden van de aankomstlijn in een van de lokale ronden kwam minstens één renner (van Metec-Solarwatt) ten val, doordat de finishmat los was gekomen.

Metec-Solarwatt deelt een filmpje van het incident op haar eigen sociale media. Zij wijzen met de beschuldigende vinger naar de wedstrijdjury, die verantwoordelijk is voor het correct aanleggen van de finishmat. “Te zot voor woorden dit!”, klinkt het. “Een renner komt ten val door ondeugdelijke bevestiging van de finishlijn door de jury. Resultaat? De renner wordt door diezelfde jury uit koers gehaald omdat hij laatste ronde niet heeft gereden. UCI en KNWU, wat vinden jullie hier nu zelf van?”

Parkhotel Valkenburg-renner Jesper Rasch stelt zich op X dezelfde vragen. “Waarom zit die mat niet goed vast aan de weg? Dat – zou je denken – is toch prioriteit nummer één bij een aankomststrook? Naast de streep staat een grote oranje bus, vol met juryleden. Die moeten dit toch hebben zien aankomen? Of is dit weer een geval dat er eerst iets ernstigs moet gebeuren, voordat er actie wordt ondernomen?”

“Daarnaast valt het mij al vaker op dat een mat, die er waarschijnlijk ligt vanwege de bedrading eronder, zodat de chips op de fietsen gelezen kunnen worden, niet altijd goed vast zit. Ten eerste: in hoeverre is het vastleggen moeilijk ? Ten tweede: waarom liggen die matten er nog? Kan dat in anno 2024 niet veel makkelijker, én vooral veel veiliger Er zijn namelijk ook koersen waar zonder mat gewerkt wordt met een witte streep, waarop een zwarte lijn is getrokken”, vraagt Rasch zich voorts nog af.