Fotofinish in Parijs-Chauny: Consonni verslaat Groenewegen na millimetersprint

Dylan Groenewegen is er net niet in geslaagd om de 72ste editie van Parijs-Chauny op zijn naam te schrijven. De sprinter van BikeExchange-Jayco moest in een millimetersprint zijn meerdere erkennen in de Italiaan Simone Consonni van Cofidis. Een fotofinish moest er aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.

Alle ogen waren vanmorgen gericht op het WK wielrennen voor mannen, maar er werd vandaag ook nog gekoerst in Parijs-Chauny. Deze UCI 1.1-koers draaide de laatste jaren regelmatig uit op een massasprint en ook nu was het weer uitkijken naar de rappe mannen in het peloton als Jasper Philipsen, Arnaud Démare, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen en Dylan Groenewegen. De finale kende overigens nog wel twee heuveltjes met de Côte de Beaugies-sous-Bois (1,9 km aan 4,7%) en de Côte de Guivry (1,1 km aan 7,1%), maar daarna was het nog wel zeventien kilometer tot de finish.

Drie Belgen in vroege vlucht

Maar eerst moesten de sprintersploegen nog een vlucht van vier renners zien in te rekenen. De Franse renner Clément Carisey (Go Sport – Roubaix Lille Métropole) en de Belgen Jorre Debaele (Minerva Cycling), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) en Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) sloegen al vrij snel na de start de handen ineen. Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van de vier vluchters oplopen tot goed drie minuten.

Carisey, Debaele, Herregodts en Robeet leken echter een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Zo was op goed zestig kilometer van de streep het verschil al geslonken tot een kleine minuut. De vier avonturiers werden ruim op tijd ingerekend door het peloton en dus konden we ons gaan opmaken voor een massasprint. De finale – met twee korte klimmetjes – bleek namelijk niet lastig genoeg om de pure sprinters overboord te gooien.

Net niet voor Groenewegen, De Lie vijfde

En dus kregen we een sprint na ruim 200 kilometer koers. Groenewegen deed nadrukkelijk een gooi naar de zege, maar Consonni had duidelijk andere plannen. Laatstgenoemde begon in een betere positie aan de sprint, Groenewegen moest op een kritiek moment even inhouden, maar kwam nog flink opzetten. De Italiaan en Nederlander probeerden met een ultieme jump elkaar te verschalken. Het verschil was echter niet met het blote oog waarneembaar en dus moest er een fotofinish aan te pas komen.

Na bestudering van de beelden werd Consonni uitgeroepen tot winnaar, voor Groenewegen, die hiermee wel belangrijke punten wist binnen te halen voor zijn ploeg BikeExchange-Jayco. De rappe Fransman Jason Tesson van St Michel-Auber93, die volgend jaar zal uitkomen voor TotalEnergies, finishte als derde. Medefavoriet Arnaud De Lie kwam niet verder dan een vijfde plaats.