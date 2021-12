Florian Vermeersch verlengt contract bij Lotto Soudal tot eind 2024

Lotto Soudal heeft het contract van Florian Vermeersch opengebroken en verlengd. De 22-jarige renner, afgelopen seizoen de nummer twee in Parijs-Roubaix, tekende bij de Belgische ploeg bij tot eind 2024.

Lotto Soudal maakte de contractverlenging van Vermeersch bekend in een video op social media, waarin de jonge renner een taart krijgt aangeboden van ploegmanager John Lelangue met daarop Florian 2024 in chocoladeletters geschreven. “Zoals je kunt zien heb ik mijn contract verlengd tot eind 2024”, laat Vermeersch aan zijn ploegmaats weten. “Ik ben blij dat ik bij de ploeg kan blijven. Ik voel me hier erg op mijn plek. Laten we er nog drie mooie jaren van maken.”

In een persbericht van de ploeg zegt Vermeersch dat zijn contractverlenging hem ‘veel vertrouwen geeft richting de toekomst’. “We delen dezelfde toekomstvisie en het is fijn om deel uit te maken van een ambitieus project waarbij heel wat jongeren in een goed omkaderde omgeving kunnen doorgroeien. Ik geloof sterk in de kwaliteit en de uitbouw van een klassieke ploeg die een rol kan spelen in de belangrijkste wedstrijden.”

“Als 22-jarige krijg je niet in iedere WorldTour-ploeg meteen de kans om je te bewijzen. Dat is bij Lotto Soudal wel het geval, waar ik vanuit het Development Team doorstroomde richting het profteam. Dat zorgt naast een pak vertrouwen ook voor een soort van familiegevoel. Je bouwt door de jaren heen een band op met zowel staf als renners en dat was toch ook een belangrijke factor richting een verlengd verblijf bij het team”, aldus de Belgische renner.

Belangrijke pion

Ploegmanager Lelangue is blij dat Vermeersch bij de ploeg blijft. “Florian wordt de komende jaren een belangrijke pion in onze klassieke kern. Het is mooi om te zien welk traject Florian reeds heeft afgelegd vanuit het Development Team en we kijken dan ook reikhalzend uit naar wat de komende jaren zullen brengen. We blijven daarom continu inzetten om jong talent te ontwikkelen in de winnaars van morgen.”

Vermeersch maakte in de tweede helft van het coronajaar 2020 zijn profdebuut voor Lotto Soudal, waar hij een contract tekende tot eind 2022. In 2019 werd hij Belgisch kampioen bij de beloften, won hij drie etappes en het algemeen klassement in de Tour de Moselle en zette hij de Ronde van Midden-Brabant achter zijn naam. In zijn debuutjaar als prof eindigde hij al vierde in de Brussels Classic, achtste in de Giro della Toscana en negende in de Benelux Tour.

Afgelopen seizoen beleefde Vermeersch zijn grote doorbraak. Met de Vuelta a España reed hij zijn eerste grote ronde uit. Bijna drie weken later eindigde hij derde op het WK tijdrijden voor beloften in Vlaanderen. Vervolgens maakte hij veel indruk in Parijs-Roubaix. In een heroïsche editie van de Hel van het Noorden was Vermeersch bij de beste drie renners in de wedstrijd en kwam hij op de beroemde wielerbaan van Roubaix als tweede over de streep achter Sonny Colbrelli.

Stappen zetten in het tijdrijden

Nadat het voorjaar door pech en valpartijen niet voor de gewenste resultaten zorgde, ging het na een rustperiode veel beter merkte Vermeersch. “Natuurlijk volgde met een tweede plek in Parijs-Roubaix de apotheose van een geslaagd seizoen. Volgend jaar komt de focus niet enkel op de klassiekers te liggen, ook in het tijdrijden wil ik graag nog stappen zetten. Die twee zijn volgens mij trouwens perfect te combineren.”

“En met een sterke sprint heb ik nog een bijkomende troef achter de hand. Ik hoop volgend jaar allereerst met een goede conditie aan de start van de klassiekers te komen en me te tonen in de finale”, besluit de 22-jarige Belg.