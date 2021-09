Florian Vermeersch pak WK-brons op tijdrit U23: “Ik was eerst ontgoocheld”

Florian Vermeersch veroverde maandag de bronzen medaille op het WK tijdrijden voor beloften. De tweedejaarsprof van Lotto Soudal moest alleen wereldkampioen Johan Price-Pejtersen en Lucas Plapp voor laten. De 22-jarige Belg strandde uiteindelijk op een seconde van het zilver. Na afloop deed de jongeling zijn verhaal bij Sporza.

“Ik ben heel blij dat ik een medaille heb”, vertelt Vermeersch. “Eerst was ik ontgoocheld, want ik eindigde op één seconde van Lucas Plapp. Maar de winnaar had uiteindelijk een voorsprong van tien seconden. Dan kan ik er mee leven. Ik kon tegen het einde ook nog goed versnellen. Dat mijn laatste kilometer erg snel was? Bondscoach Sven Vanthourenhout riep vanuit de wagen: ‘Je rijdt sneller dan Wout van Aert!’. Dat gaf vertrouwen.”

De jongeling richt zich nu op het WK voor beloften op de weg komende vrijdag en daarna op zijn droomkoers. Volgende week zondag start hij namens Lotto Soudal immers in Parijs-Roubaix. “Op termijn wil ik geen tijdritspecialist zijn, maar wil ik me richten op de klassiekers. In de toekomst hoop ik daarin mee te doen voor de overwinning.”

https://twitter.com/BELCyclingTeam/status/1439975338453385221?s=20