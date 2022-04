Florian Vermeersch onverstoorbaar ondanks minder voorjaar: “Tegen 2024 aan de top staan”

Interview

Een goed half jaar geleden verraste Florian Vermeersch met een podiumplaats in Parijs-Roubaix. Dit voorjaar wil het voorlopig niet vlotten, maar de 23-jarige Gentenaar blijft onverstoorbaar. “Bij jullie is de perceptie rond mij veranderd na die tweede plaats. In de ploeg niet. We hebben een lange termijnplan: tegen 2024 wil ik aan de top staan.”

Florian, hoe kijk je tot dusver terug op de eerste maanden van 2022?

“Persoonlijk toch een beetje teleurgesteld. Ik ben iets teveel in beeld gekomen op een minder fraaie manier. Dan heb ik het over valpartijen en pech, waardoor ik het gevoel heb dat ik me onvoldoende heb kunnen tonen. Frustrerend soms, maar daar moet je mee om kunnen. Het kan niet altijd van een leien dakje lopen. Ik kan alleen maar hopen dat het tij snel keer. Liefst zondag al.”

Was er dan niets waar je je kon aan optrekken?

“Jawel. Dan denk ik spontaan aan de Omloop Het Nieuwsblad, waar ik een tijd lang voorop reed met Loic Vliegen en Stefan Küng. Daar voelde ik dat ik een stap had gezet en sterker was geworden. Maar nadien zaten de omstandigheden niet meer mee. Na mijn val in Le Samyn sukkelde ik met de rug. Daar kwamen nog wat valpartijen bovenop en ik geraakte in een negatieve spiraal. Ik bleef achter de feiten aanhollen.”

Met welk gevoel trek je dan naar Parijs-Roubaix? Toch met een bang hartje, of net met veel goesting?

“Met heel veel goesting! Alles mag, niets moét. Ik voel me er wel klaar voor. Na de Scheldeprijs heb ik anderhalve week gehad om goed te trainen en me rustig voor te bereiden. Dat heeft me goed gedaan.”

De perceptie rond Florian Vermeersch is wel anders dan een half jaar geleden. Hoe ga je daar mee om?

“De perceptie binnen de ploeg is anders dan die van de media en de buitenwereld. Er wordt van mij heus nog niet verwacht dat ik overal topresultaten neerzet. De ploeg ziet het als een proces. Er is een lange termijnplanning uitgezet met als doel tegen 2024 echt aan de top te staan. Ik heb dus nog een paar jaar. Dat wil niet zeggen dat ik intussen geen uitslagen wil rijden, maar van de ploeg wordt dat niet verwacht. Waarom 2024? Omdat daar toch een jaartal moet opgeplakt worden als je over een lange termijn spreekt. Maar dat kan ook wat vroeger of wat later zijn.”

Veel extra druk ervaar je niet?

“Nee. De druk voor Roubaix is dezelfde als die voor de Ronde van Vlaanderen, bijvoorbeeld. Proberen presteren. En het is niet omdat dit de laatste voorjaarsklassieker is, dat het van moéten is. Enerzijds omdat het seizoen nog lang is, anderzijds omdat ik nog jong ben en de komende jaren nog veel kansen zal krijgen in het voorjaar.”

Wanneer ben je zondagavond tevreden?

“Als ik de finale heb kunnen rijden en het gevoel heb gehad mee te kunnen doen voor de overwinning. Er niet voor niets tussen rijden, met andere woorden. Zelfs zonder topresultaat zou ik in dat geval tevreden zijn.”

Vorig jaar werd je tweede nadat je standhield uit de vroege vlucht. Is anticiperen dit jaar nog mogelijk, denk je?

“Ik denk van wel. Dat ga ik ook proberen. Maar dat wordt uiteraard moeilijker en moeilijker door de hoge druk en de manier waarop gekoerst wordt. De favorieten geven er soms op 80 kilometer van de finish al een lap op. Anderzijds ben ik er ook van overtuigd dat ik in een koers als Roubaix ook met de toppers kan wedijveren als het er toe doet.”

Parijs-Roubaix is jouw favoriete klassieker. Wat is voor jou de magie van die koers?

“De snelle opeenvolging van de kasseistroken die het extreem lastig maakt. De heroïek die erbij komt kijken, vooral in de finale. Renners die als lijken rondfietsen, uitgeputte lichamen, … Dat maakt het toch tot iets heroïsch.”

In tegenstelling tot een half jaar geleden, krijgen we zondag wel een droge editie. Jammer voor jou?

“Niet echt. Voor mij had het natuurlijk nat mogen zijn, maar het is niet zo dat ik nu ineens minder enthousiast aan de start sta omdat het droog is. Ook met die omstandigheden kan ik omgaan. Het wordt wel licht anders koersen, omdat er op de kasseien meer ruimte zal zijn om te passeren. Maar daar zit ik niet mee.”

Philippe Gilbert is er ook bij. Volgens Victor Campenaerts is hij – ondanks mindere resultaten – nog ontzettend belangrijk voor Lotto Soudal. Hoe ervaar jij dat?

“Ook zo. Phil is een voormalig winnaar, heeft bijzonder veel ervaring en deelt die graag me zijn jonge(re) ploegmaats. Hij pept ons op. Dat merkte ik donderdag tijdens de verkenning. Hij is one of the guys die mee plezier maakt, gemotiveerd is en dat ook uitstraalt, maar ook aangeeft hoe er de voorbije jaren gekoerst is, waar hij aanviel, belangrijke punten aangeeft, enzovoort. Hij is zonder twijfel een meerwaarde.”