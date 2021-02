Florian Stork ziet mooi klassement in het water vallen na val

Florian Stork heeft een mooi klassement in de UAE Tour aan zich voorbij zien gaan. De 23-jarige Duitser was in de tweede bergetappes de beste renner van DSM en leek naar de twaalfde plaats in het klassement op weg, maar een val maakte vandaag een einde aan zijn ronde.

Stork liet in de twee bergetappes van de UAE Tour een sterke indruk achter. Op Jabel Hafeet was de Duitser de laatste DSM-renner die het tempo kon volgen en aan de finish kwam hij als zevende over de streep, zijn eerste top 10-klassering in de WorldTour ooit. Op Jebel Jais was hij wederom de beste renner van zijn ploeg en werd hij veertiende, waardoor hij naar de twaalfde plaats in het klassement opschoof.

In de voorlaatste, nerveuze etappe ging het echter mis voor Stork. Op honderd kilometer van de streep kwam de Duitser hard ten val, waardoor hij de strijd moest staken. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is.

Roux en Moschetti

Nog twee renners haalden door valpartijen het einde van de etappe niet. Anthony Roux liet na de rit röntgenfoto’s maken maar die brachten geen breuken aan het licht, liet zijn ploeg Groupama-FDJ al weten. Matteo Moschetti, woensdag nog vijfde in de rit naar Al Marjan Island, verliet eveneens de koers. Na een val probeerde de renner van Trek-Segafredo nog wel verder te rijden, maar enkele kilometers verder kneep hij toch de remmen dicht. (26 februari, 15.58 uur)

Update – Geen ziekenhuischeck nodig voor Moschetti

Trek-Segafredo heeft een update gegeven over Matteo Moschetti, na zijn valpartij in de UAE Tour. De ploegarts laat weten dat de Italiaan op zijn linkerbilspier en heiligbeen is terechtgekomen en door de pijn moest opgeven. Na de finish is de 24-jarige sprinter onderzocht, maar op dit moment is er geen nader onderzoek in het ziekenhuis nodig. Vannacht wordt hij geobserveerd.

Update on @moschettiteo from @uae_tour – Team doctor reports that he hit the deck with left gluteus and sacrum and was forced to stop because of pain. He has been medicated after the finish but no clinical checks is required at the moment. He will be monitored during the night pic.twitter.com/gY7lpqt0wB — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 26, 2021