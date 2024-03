zondag 17 maart 2024 om 13:43

Florian Sénéchal keert na snelle revalidatie alweer terug in koers

Het voorjaar van Florian Sénéchal leek vanwege een sleutelbeenbreuk grotendeels in het water te vallen, maar de klassiekerkopman van Arkéa-B&B Hotels zal komende dinsdag alweer een rugnummer opspelden. Sénéchal blijkt na een zeer snelle revalidatie alweer in staat om deel te nemen aan de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

“Ik ben meer dan blij dat ik alweer kan deelnemen aan een wielerwedstrijd”, laat Sénéchal weten op de website van zijn werkgever Arkéa-B&B Hotels. De 30-jarige coureur zal namens de opleidingsploeg van de Franse formatie meedoen aan de 39ste editie van de Wielerweek van Coppi e Bartali (19-23 maart). Sénéchal brak drie weken bij een valpartij in de Omloop Het Nieuwsblad zijn sleutelbeen.

Normaal staat er voor een sleutelbeenbreuk een revalidatie van goed zes weken. “Bij mijn val had ik echter het geluk dat er geen ligamenten of spieren waren geraakt. Ik kon zo snel herstellen en de training hervatten. Eerst op de hometrainer, daarna ook weer op de weg. Het was mentaal wel een flinke tik, maar ik kon de zaken tijdens mijn herstel ook weer in perspectief plaatsen.”

Koershardheid

“Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mijn batterijen op te laden en tijd door te brengen met mijn dierbaren. Ik voelde de voorbije weken ook zeer veel steun van de ploeg en onze algemeen directeur Emmanuel Hubert. Dit heeft mij enorm geholpen.”

In de Settimana Internationale Coppi e Bartali wil Sénéchal weer de nodige koershardheid opdoen richting zijn voorjaarsdoelen: de Ronde van Vlaanderen en met name Parijs-Roubaix. “Het is een geweldige kans om weer op het goede spoor te komen. Ik zal zonder druk aan de wedstrijd beginnen. Het doel is om goede resultaten na te jagen en aan de vorm te schaven, maar ook om mijn ploeggenoten te helpen.”

Sénéchal zal volgende week koersen met gelegenheidsploeggenoten Louis Rouland, Nicolas Milesi, Rémi Lelandais, Hubert Grygowski, Giosuè Epis en Embret Svestad-Bårdseng.