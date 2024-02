woensdag 28 februari 2024 om 12:41

Sénéchal met succes geopereerd, deelname aan Parijs-Roubaix niet uitgesloten

Florian Sénéchal ziet zijn voorjaar na een valpartij en sleutelbeenbreuk voor een groot deel in het water vallen, maar de klassiekerkopman van Arkéa-B&B Hotels kan wellicht nog wel deelnemen aan Parijs-Roubaix. Zijn afwezigheid wordt namelijk geschat tussen de vier en vijf weken.

Dat heeft zijn Franse werkgever vandaag laten weten via social media. Sénéchal was op goed 25 kilometer van de finish van de Omloop Het Nieuwsblad betrokken bij een zware valpartij, met ook Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen. Zijn twee voormalige ploeggenoten van Soudal Quick-Step kwamen met de schrik vrij, maar Sénéchal was zelf minder gelukkig. De Fransman greep naar zijn sleutelbeen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 30-jarige renner is in ziekenhuis van Herentals inmiddels met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen, en kan nu dus beginnen aan zijn revalidatietraject. Hij zal naar verwachting tegen het einde van deze week zijn training op de hometrainer kunnen hervatten. Volgens zijn ploeg wordt zijn afwezigheid geschat tussen de vier en vijf weken.

Race tegen de klok

De kans is klein dat Sénéchal op tijd fit is voor de Ronde van Vlaanderen, die over vier weken op het programma staat, maar een deelname aan zijn geliefkoosde Parijs-Roubaix is wellicht nog een optie. De ‘Hel van het Noorden’ wordt dit jaar verreden op zondag 7 april. Sénéchal heeft dus nog vijf weken de tijd om zich klaar te stomen voor de roemruchte kasseiklassieker.