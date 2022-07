Florian Sénéchal in tranen na hulp aan Fabio Jakobsen: “Hij verdient alle respect”

Video

Florian Sénéchal stond ploegmaat Fabio Jakobsen op te wachten aan de streep van etappe 17 van de Tour de France, nadat de Nederlander moest vechten tegen de tijdslimiet. Een zeer geëmotioneerde Sénéchal stond na afloop onder meer voor de camera van WielerFlits.

“Ik zag tijdens het klimmen aan zijn gezicht dat hij echt zwaar kapot was. Chapeau, Fabio geeft echt nooit op. Hij verdient alle respect. Hij is mijn vriend”, vertelde de Franse kampioen in tranen. “Ik bleef bij hem vandaag, zoals ik dat altijd wil doen. Voor Fabio wil ik tot het maximum gaan.”

“Ik zei tegen hem dat hij voor zijn familie en ploegmaten zijn grenzen moest verleggen. Dat hij met vijftien seconden over de tijdslimiet haalt, dat is de Tour de France”, voegde Sénéchal daar nog aan toe. “Op deze manier kan hij sprinten op de Champs-Élysées.”