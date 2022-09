Floortje Mackaij verruilt Team DSM voor Movistar

Floortje Mackaij rijdt de komende twee jaar voor de vrouwenploeg van Movistar. De Nederlandse, die overkomt van Team DSM, heeft een contract voor twee jaar getekend. Dat meldt de Spaanse ploeg op sociale media.

“Ik kijk uit naar deze nieuwe stap bij Movistar”, zegt Mackaij op de site van haar toekomstige ploeg. “Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een belangrijke verandering, en dat ik daar klaar voor ben. Ik werk al tien jaar bij Team DSM en diens voorgangers, en ik denk dat de tijd rijp is. Ik denk dat ik als renster nog veel kan verbeteren en ik zou graag meer uit mezelf kunnen halen in de klassiekers, de veeleisende rittenkoersen of de tijdritten.”

Mackaij wordt bij Movistar ploeggenote van onder anderen Annemiek van Vleuten. “Met het team dat we in 2023 zullen hebben bij Movistar, denk ik dat we geweldige doelen na kunnen streven en kunnen vechten om een van de beste WorldTour-teams te zijn. Zo niet, het beste. Wat ook leuk is aan dit avontuur, is dat ik teamgenoot van Liane blijf”, doelt Mackaij op Liane Lippert, die eveneens van Team DSM overstapt naar Movistar.

Sebastian Unzue, de leider van het vrouwenteam, is blij met de komst van Mackaij. “Ze is een super consistente en regelmatige renster. Een van onze grote doelen met haar is om haar te helpen wedstrijd te winnen. Wat het team betreft, zal ze essentieel zijn voor onze kopvrouwen, zowel voor Annemiek (van Vleuten, red.) als voor Emma (Norsgaard, red.) en Arlenis (Sierra, red.). Een van haar belangrijkste waarden is dat ze de koers kan lezen, haar vermogen om te regisseren tijdens de koers. Dat is van cruciaal belang voor ons.”