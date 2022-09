Duits kampioene Liane Lippert tekent voor drie jaar bij Movistar

Liane Lippert zal de komende jaren uitkomen voor het Spaanse Movistar. De 24-jarige Duitse verlaat na zes seizoenen Team DSM. “Van buitenaf ziet Movistar eruit als een grote familie, en dat is een belangrijke reden waarom ik hier zo naar uitkijk”, laat Lippert weten in een perscommuniqué van haar aanstaande werkgever.

Lippert kan niet wachten om voor het eerst het tenue van Movistar aan te trekken. “Ik ben erg enthousiast dat ik de komende jaren zal uitkomen voor deze ploeg. Ik denk dat het een geweldige omgeving is om nog beter te worden. De ploeg wil me daarbij helpen, zodat ik op fysiek vlak de volgende stap kan zetten. Ik koers al op een hoog niveau, maar wil nog meer leren van de meer ervaren rensters binnen het team. Ik hoop dat we samen veel wedstrijden kunnen winnen.”

Opvolgster van Van Vleuten

Sebastián Unzué, de teammanager van de vrouwenploeg van Movistar, ziet in Lippert een mogelijke opvolgster van Annemiek van Vleuten. Die laatste zal eind 2023 een punt zetten achter haar carrière. “We willen verder blijven bouwen aan de toekomst van de ploeg. Liane is een renster die kan opstaan als kopvrouw als Annemiek ermee stopt. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog heel wat progressie zal boeken. Ze kan uitgroeien tot een van de beste rensters ter wereld”, is Unzué van mening.

Lippert is de regerende Duits kampioene op de weg. De allroundster is bezig aan een uitstekend seizoen. Zo stond ze in het voorjaar al op het podium van de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race en reed ze ook in de Waalse Pijl (7e) en Luik-Bastenaken-Luik (8e) naar een top 10-notering. Verder werd ze nog zesde in de Itzulia Women en tweede in de Tour of Scandinavia. In de allereerste editie van de Tour de France Femmes eindigde ze als zestiende.